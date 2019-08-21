"Зоря" прибула в Барселону на матч Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Чартерний рейс з делегацією луганської "Зорі" відправився в Іспанію на перший матч раунду плей-офф Ліги Європи, в якому команда зустрінеться з "Еспаньолом", повідомляє УНН з посиланням на сайт луганського клубу.
Команда після п'ятигодинного перельоту прибула до іспанського міста та вже встигла провести вечірнє тренування.
Список команди виглядає так: Микита Шевченко, Заур Махарадзе, Нікола Васіль, Леван Арвеладзе, Джоель Абу Ханна, Філіп Будковський, Владислав Кабаєв, Микита Каменюка, Богдан Ледньов, Максим Луньов, Артем Громов, Богдан Михайличенко, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Максим Білий, Дмитро Хомченовський, Назарій Русин, Дмитро Іванісеня.
Додамо, що матч стартуватиме сьогодні о 22:00 на стадіоні "РДЦЕ", матч у відповідь пройде 29-го серпня на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.