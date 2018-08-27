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"Заря" уступила "Десне" перед матчем с ФК "СБ Лейпциг"

Киев • УНН

 • 7328 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Луганская “Заря” домашним поединком с “Десной” открыла заключительный игровой день 6-го тура УПЛ, сообщает корреспондент УНН.

"Заря" уступила "Десне" перед матчем с ФК "СБ Лейпциг"

Черниговском клуба удалось отличиться быстрым голом на 11 минуте. В одном из моментов мяч отскочил на Сергея Старого и полузащитник с краю штрафной направил его в дальнюю девятку ворот.

Мостовой также имел неплохую возможность забить, но представителю гостевого коллектива немного не хватило точности в ударе со штрафного. На 58 минуте черниговцы потеряли стопроцентный шанс — мяч прокатился по линии ворот, но никто не сумел добавить мяч в пустую сетку. Однако на 73 минуте “Десна” добилась своего. Денис Безбородко обыграл кипера, и записал на свой счет гол в пустые ворота — 2:0.

Отметим, что “Заря” с 8 очками занимает только 5-ю строчку. “Десна” находится сразу позади команды Вернидуба — 7 пунктов.
Добавим также, 30-го августа “Заря” проведет ответную игру с “СБ Лейпциг” в Лиге Европы.

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