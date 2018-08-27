"Зоря" поступилася "Десні" перед матчем з ФК "РБ Лейпциг"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Луганська “Зоря” домашнім поєдинком із “Десною” відкрила завершальний ігровий день 6-го туру УПЛ, повідомляє кореспондент УНН.
Чернігівському клубу вдалося відзначитися швидким голом на 11 хвилині. В одному з моментів м’яч відскочив на Сергія Старенького і півзахисник із краю штрафної направив його у дальню дев’ятку воріт.
Мостовий також мав непогану нагоду забити, але представнику гостьового колективу трохи не вистачило точності в ударі зі штрафного. На 58 хвилині чернігівці втратили стовідсотковий шанс — м’яч прокотився по лінії воріт, але ніхто не зумів додати кулю у порожню сітку. Однак на 73 хвилині “Десна” домоглася свого. Денис Безбородько обіграв кіпера, та записав на свій рахунок гол у порожні ворота — 2:0.
Зазначимо, що “Зоря” з 8 очками посідає тільки 5-й рядок. “Десна” знаходиться одразу позаду команди Вернидуба — 7 пунктів.
Додамо також, 30-го серпня “Зоря” проведе гру у відповідь із “РБ Лейпциг” в Лізі Європи.