Зооспециалисты: в Украине приюты и реабилитационные центры для животных переполнены

Детали

К примеру, общее количество медведей, содержащихся в украинских реабилитационных центрах, составляет около 60. При этом в природе бурых медведей насчитывается чуть больше трехсот, еще минимум 150-200 сейчас в неволе.

Так, по данным зоолога, в Реабилитационном центре Бурого медведя НПП “Синевир” в Закарпатской области чуть больше 30 особей, в медвежьем приюте Домажир под Львовом — 22, в приюте для медведей “Белая Скала” под Киевом их пять, в приюте для Диких животных под Киевом помимо двух тигров, двух львов и массы средних и мелких животных — от волков до ежей, есть один медведь. Также в Украине есть два официальных реабцентра для летучих мышей — один в Киевском зоопарке, второй — в Харькове при Фельдман экопарке.

Директор по научной работе Галицкого национального природного парка Владимир Бучко сообщил, что в реабилитационном центре “Парк хищников Арден” сейчас находится 11 бурых и 2 гималайских медведя, а также 5 волков и 3 лисы.

В реабилитационном центре Галицкого НПП - четыре медведя, птицы и копытные.

По словам Марины Шквыри, приюты и центры реабилитации животных сами по себе задачу не решат, пока не остановится поток.

“Чтобы его остановить, необходимо запретить разведение и содержание животных в частных руках, а также использовать их для коммерческого заработка”, — сказала она.

Кроме того, по словам зоолога, пролоббировать положение про реабцентры удалось только в октябре прошлого года.

“В общем-то тех, кого на сегодня можно назвать реабцентром, то есть это — юрлицо, которое зарегистрировано и отвечает критериям, не так много: Синевир, Домажир, Приют для диких животных и Белая скала, Центр Галицкого НПП и Арден. Остальные — частники разного уровня, кто-то просто называет себя реабцентрм, но по сути им не является, а является коммерческим зверинцем. Кто-то спасает птиц или черепах и никак не регистрируется. По сути, это база частных инициатив, волонтеров”, — отметила Марина Шквыря.

Собственник реабилитационного центра город Васильевка Александр Пылышенко сообщил, что у них на попечении около 200 животных. Среди них 23 льва, 11 тигров, а также есть более мелкие животные, в том числе собаки, морские свинки и попугаи.

“Очень разношерстная аудитория. Часто нам отдают разных животных, недавно, например, появились обезьяны и дикобразы. Также у нас появилось пять львов из циркового аттракциона, которых отдал частный дрессировщик”, — рассказал Пылышенко.

Кроме того, по его словам, животных много на руках у частных лиц — они живут в гаражах, сараях, клетках по два квадратных метра.

Собеседник агентства отметил, еще один немаловажный момент — сегодня некуда девать животных, которые раньше “работали” в цирках.

“И очень бы хотелось, чтобы они все поселились в хорошие условия. Сначала нужно было придумать, куда их деть, построить какие-то государственные приюты или реабцентры, а так просто взяли и решили, что они работать не должны”, — сказал Пылышенко.

Он также отметил, что реабилитационные центры переполнены животными, и животных там не принимают давно.

“Эмоциональные выпады зоозащитников о том, что кого-то нужно спасать, как правило, упираются в реальность. С животными сейчас ситуация непростая. Вопросов больше, чем ответов. и что со всем этим делать, никто не предложил”, — подытожил Пылышенко.

Дополнение

По состоянию на начало 2020 года в государственных цирковых предприятиях находились 317 животных (в том числе 96 животных, которые находятся на балансе ГП “Национальный цирк Украины”).