Золото удерживает позиции на фоне неопределенности вокруг переговоров США и Ирана
Киев • УНН
Стоимость золота составляет 4490 долларов за унцию из-за конфликта на Ближнем Востоке. Трамп заявил о возможном мирном соглашении с Тегераном, несмотря на новые атаки.
Цены на золото остались стабильными после колебаний в начале торгов, так как новое обострение на Ближнем Востоке усилило неопределенность относительно переговоров между США и Ираном о прекращении войны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Стоимость золота составила около 4490 долларов за унцию. В начале сессии металл подешевел на 0,6%, однако позже отыграл потери. Инвесторы продолжают следить за развитием событий в регионе, где конфликт влияет на энергетические рынки и подпитывает опасения относительно инфляции.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в ближайшее время достичь временного мирного соглашения с Тегераном. Его слова прозвучали после сообщений иранских государственных СМИ о якобы приостановке переговоров из-за боевых действий в Ливане. Очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном запланирован на среду.
В то же время в регионе продолжаются атаки. По сообщениям, Иран запускал баллистические ракеты в направлении Кувейта и Бахрейна, а американские силы нанесли удары по острову Кешм. На фоне обострения цены на нефть продолжили рост третий день подряд, а стоимость Brent поднялась до 97 долларов за баррель.
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