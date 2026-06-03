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Золото
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Золото удерживает позиции на фоне неопределенности вокруг переговоров США и Ирана

Киев • УНН

 • 2696 просмотра

Стоимость золота составляет 4490 долларов за унцию из-за конфликта на Ближнем Востоке. Трамп заявил о возможном мирном соглашении с Тегераном, несмотря на новые атаки.

Золото удерживает позиции на фоне неопределенности вокруг переговоров США и Ирана

Цены на золото остались стабильными после колебаний в начале торгов, так как новое обострение на Ближнем Востоке усилило неопределенность относительно переговоров между США и Ираном о прекращении войны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Стоимость золота составила около 4490 долларов за унцию. В начале сессии металл подешевел на 0,6%, однако позже отыграл потери. Инвесторы продолжают следить за развитием событий в регионе, где конфликт влияет на энергетические рынки и подпитывает опасения относительно инфляции.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в ближайшее время достичь временного мирного соглашения с Тегераном. Его слова прозвучали после сообщений иранских государственных СМИ о якобы приостановке переговоров из-за боевых действий в Ливане. Очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном запланирован на среду.

В то же время в регионе продолжаются атаки. По сообщениям, Иран запускал баллистические ракеты в направлении Кувейта и Бахрейна, а американские силы нанесли удары по острову Кешм. На фоне обострения цены на нефть продолжили рост третий день подряд, а стоимость Brent поднялась до 97 долларов за баррель.

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Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
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Израиль
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