Золотой мост на руках: во Вьетнаме появилось архитектурное чудо
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В туристическом городе Дананг во Вьетнаме открыли золотой мост на руках, передает УНН со ссылкой на News Examiner.
Длина моста около 150 метров. Конструкция золотого цвета расположена на огромных руках, которые эффектно состарили. Также по всей длине высажены фиолетовые цветы Хризантемы Лобелия.
Мост находится на 1400 м над уровнем моря. Конструкция имеет 8 пролетов. На такой высоте мост создает впечатление, что он тонет в небе над Данангом.
Архитектурное чудо уже стало частью парка Thien Thai, что в туристическом районе Ba Na Hills. Мост открыли в начале июня, но он успел набрать популярность среди туристов. С моста открываются невероятные виды на Дананг.
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