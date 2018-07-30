Золотий міст на руках: у В'єтнамі з'явилося архітектурне диво
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У туристичному місті Дананг у В'єтнамі відкрили золотий міст на руках, передає УНН з посиланням на News Examiner.
Довжина мосту близько 150 метрів. Конструкція золотого кольору розташована на величезних руках, які ефектно зістарили. Також по всій довжині висаджені фіолетові квіти Хризантеми Лобелія.
Міст знаходиться на 1400 м над рівнем моря. Конструкція має 8 прольотів. На такій висоті міст створює враження, що він тоне у небі над Данангом.
Архітектурне диво уже стало частиною парку Thien Thai, що у туристичному районі Ba Na Hills. Міст відкрили на початку червня, але він встиг набрати популярність серед туристів. З мосту відкриваються неймовірні краєвиди на Дананг.
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