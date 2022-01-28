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"Знакомьтесь, это Уиллоу": первая леди США показала семейного кота Байденов, который переехал в Белый Дом

Киев • УНН

 • 30410 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Первая леди США Джилл Байден показала долгожданного кота семьи Байденов, который переехал в Белый Дом. Фото она опубликовала на свой странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Знакомьтесь, это Уиллоу", - подписала она фото.

Детали

Отмечается, что это короткошерстная двухлетняя серая полосатая кошка. Имя навеяно родным городом первой леди Уиллоу-Гроув, штат Пенсильвания.

Также, это подтвердил пресс-секретарь Джилл Байден Майкл ЛаРоса отметив, что к президентской чете, которая переехала в Белый дом после инаугурации в феврале 2021 года наконец присоединилась их двухлетняя кошка.

"Уиллоу поселяется в Белом доме со своими любимыми игрушками, угощениями и большим количеством места, где можно все понюхать и исследовать", — говорится в заявлении прессекретаря.

Напомним

В июне 2020 года, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден сообщили о смерти одной из двух своих овчарок - Чемпе, которому было около 13 лет.

Meet Willow! pic.twitter.com/Gl3SnsMnvW

— Jill Biden (@FLOTUS) January 28, 2022

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