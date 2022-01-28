"Знайомтесь, це Віллоу": перша леді США показала сімейного кота Байденів, який переїхав до Білого Дому
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Перша леді США Джилл Байден показала довгоочікуваного кота сім'ї Байденів, який переїхав до Білого Дому. Фото вона опублікувала на свій сторінці у Twitter, передає УНН.
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"Знайомтеся, це Віллоу", - підписала вона фото.
Деталі
Відзначається, що це короткошерста дворічна сіра смугаста кішка. Ім'я навіяне рідним містом першої леді Віллоу-Гроув, штат Пенсільванія.
Також, це підтвердив прессекретар Джилл Байден Майкл ЛаРоса зазначивши, що до президентської пари, яка переїхала в Білий дім після інавгурації в лютому 2021 року нарешті приєдналася їх дворічна кішка.
"Віллоу поселяється в Білому домі зі своїми улюбленими іграшками, частуваннями і великою кількістю місця, де можна все понюхати і досліджувати", — йдеться в заяві прессекретаря.
Нагадаємо
У червні 2020 року, президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден повідомили про смерть однієї з двох своїх вівчарок - Чемпе, якому було близько 13 років.
Meet Willow!pic.twitter.com/Gl3SnsMnvW— Jill Biden (@FLOTUS)January 28, 2022