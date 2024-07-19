Российская ракета "Искандер", которая 18 июля атаковала Одесскую область, была сбита. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Ракета ОТРК Искандер, которая вчера атаковала Одесскую область, была сбита. Знаковое событие. Несколько предыдущих ракет били по нашей портовой инфраструктуре - написал Плетенчук в Facebook.

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В воздушном командовании "Юг" сообщалось, что 18 июля российские войска вечером запустили баллистическую ракету, вероятно "Искандер-М", по Одесской области с территории временно оккупированного Крыма.

В начале июля в Украину прибыла третья система Patriot из Германии.