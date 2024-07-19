Военно-морские силы ВСУ сообщили о сбитии российской ракеты 'Искандер', запущенной по Одесской области 18 июля. Это знаковое событие, поскольку предыдущие ракеты поражали портовую инфраструктуру.
Российская ракета "Искандер", которая 18 июля атаковала Одесскую область, была сбита. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
Ракета ОТРК Искандер, которая вчера атаковала Одесскую область, была сбита. Знаковое событие. Несколько предыдущих ракет били по нашей портовой инфраструктуре
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В воздушном командовании "Юг" сообщалось, что 18 июля российские войска вечером запустили баллистическую ракету, вероятно "Искандер-М", по Одесской области с территории временно оккупированного Крыма.
В начале июля в Украину прибыла третья система Patriot из Германии.