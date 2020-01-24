СМИ: в аннексированном Крыму ФСБ задержала "украинского диверсанта"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В управлении российской ФСБ по Крыму и Севастополю утверждают, что задержали местного жителя, который "по заданию украинских спецслужб оборудовал тайники с боеприпасами", сообщает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии"
"В обустроенных ним в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, детонаторы замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг", - цитируют ведомство крымские и российские СМИ.
Сообщается, что в отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о "незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору".
По информации ФСБ, в отношении задержанного уже состоялся суд, который избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Подтверждение данной информации из других источников нет.
Имя и фамилия задержанного в ведомстве не называют, его комментарии отсутствуют. В СБУ также пока нет реакции на информацию ФСБ.
Напомним, осужденные российским судом в "деле украинских диверсантов" Владимир Дудка и Алексей Бессарабов находятся в Симферопольском СИЗО.