ЗМІ: в анексованому Криму ФСБ затримала "українського диверсанта"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В управлінні російської ФСБ по Криму і Севастополю стверджують, що затримали місцевого жителя, який "за завданням українських спецслужб обладнав схрони з боєприпасами", повідомляє УНН із посиланням на "Крим.Реалії"
"У облаштованих ним у Сімферополі схованках виявлено та вилучено дев'ять електродетонаторів, три запали, детонатори уповільненої дії і бризантну вибухову речовина загальною масою більше 5 кг", - цитують відомство кримські і російські ЗМІ.
Повідомляється, що стосовно чоловіка порушили кримінальні справи за статтями про "незаконне придбання, зберігання, перевезення вибухових речовин і боєприпасів, скоєному групою осіб за попередньою змовою".
За інформацією ФСБ, стосовно затриманого вже відбувся суд, який обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Підтвердження даної інформації з інших джерел немає.
Ім'я та прізвище затриманого у відомстві не називають, його коментарі відсутні. В СБУ також поки немає реакції на інформацію ФСБ.
Нагадаємо, засуджені російським судом у “справі українських диверсантів” Володимир Дудка та Олексій Бессарабов знаходяться в Сімферопольському СІЗО.