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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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ЗМІ: в анексованому Криму ФСБ затримала "українського диверсанта"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. В управлінні російської ФСБ по Криму і Севастополю стверджують, що затримали місцевого жителя, який "за завданням українських спецслужб обладнав схрони з боєприпасами", повідомляє УНН із посиланням на "Крим.Реалії"

ЗМІ: в анексованому Криму ФСБ затримала "українського диверсанта"

"У облаштованих ним у Сімферополі схованках виявлено та вилучено дев'ять електродетонаторів, три запали, детонатори уповільненої дії і бризантну вибухову речовина загальною масою більше 5 кг", - цитують відомство кримські і російські ЗМІ.

Повідомляється, що стосовно чоловіка порушили кримінальні справи за статтями про "незаконне придбання, зберігання, перевезення вибухових речовин і боєприпасів, скоєному групою осіб за попередньою змовою".

За інформацією ФСБ, стосовно затриманого вже відбувся суд, який обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Підтвердження даної інформації з інших джерел немає.

Ім'я та прізвище затриманого у відомстві не називають, його коментарі відсутні. В СБУ також поки немає реакції на інформацію ФСБ.

Нагадаємо, засуджені російським судом у “справі українських диверсантів” Володимир Дудка та Олексій Бессарабов знаходяться в Сімферопольському СІЗО.

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