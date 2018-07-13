СМИ сообщили об изъятии слова "раса" из конституции Франции

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50892 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105668 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127216 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134581 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170426 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153856 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141512 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182231 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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СМИ сообщили об изъятии слова "раса" из конституции Франции

СМИ сообщили об изъятии слова "раса" из конституции Франции

Киев  •  УНН

 • 16359 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Национальная ассамблея Франции единогласно одобрил изъятие из первой конституции страны слова “раса”. Об этом сообщает радиостанция Europe 1, передает УНН.

Как следует из текста основного закона, опубликованного на сайте Конституционного совета Франции, конституция страны 1958 года в последней редакции от 2008 года в первой статьи содержит следующие слова: “(Конституция) гарантирует равенство перед законом всех граждан независимо от происхождения, расы и религии”. Теперь из этого пассажа изъято слово “раса”.

Как сообщает радиостанция, это слово было включено в 1958 году с предыдущей конституции 1946 года с тем, чтобы подчеркнуть отрицание нацизма и колониального прошлого.

Кроме того, сообщает телеканал BFM, депутаты запретили подчеркивать в законодательстве пол граждан. За оба нововведения проголосовали 119 парламентариев.

Исключение слова “раса” из конституции еще было одним из лозунгов президентской кампании Франсуа Олланда — предшественника нынешнего главы государства Эммануэля Макрона

Как сообщал УНН, Макрон  будет говорить с Путиным об освобождении украинских политзаключенных в воскресенье.

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