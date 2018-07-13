СМИ сообщили об изъятии слова "раса" из конституции Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Национальная ассамблея Франции единогласно одобрил изъятие из первой конституции страны слова “раса”. Об этом сообщает радиостанция Europe 1, передает УНН.
Как следует из текста основного закона, опубликованного на сайте Конституционного совета Франции, конституция страны 1958 года в последней редакции от 2008 года в первой статьи содержит следующие слова: “(Конституция) гарантирует равенство перед законом всех граждан независимо от происхождения, расы и религии”. Теперь из этого пассажа изъято слово “раса”.
Как сообщает радиостанция, это слово было включено в 1958 году с предыдущей конституции 1946 года с тем, чтобы подчеркнуть отрицание нацизма и колониального прошлого.
Кроме того, сообщает телеканал BFM, депутаты запретили подчеркивать в законодательстве пол граждан. За оба нововведения проголосовали 119 парламентариев.
Исключение слова “раса” из конституции еще было одним из лозунгов президентской кампании Франсуа Олланда — предшественника нынешнего главы государства Эммануэля Макрона
Как сообщал УНН, Макрон будет говорить с Путиным об освобождении украинских политзаключенных в воскресенье.