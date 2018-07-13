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ЗМІ повідомили про вилучення слова "раса" з конституції Франції

ЗМІ повідомили про вилучення слова "раса" з конституції Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Національна асамблея Франції одноголосно схвалила вилучення з першої статті конституції країни слова “раса”. Про це повідомляє радіостанція Europe 1, передає УНН.

Як випливає з тексту основного закону, опублікованого на сайті Конституційної ради Франції, конституція країни 1958 року в останній редакції від 2008 року в першій статті містить наступні слова: “(Конституція) гарантує рівність перед законом усіх громадян незалежно від походження, раси і релігії”. Тепер з цього пасажу вилучено слово “раса”.

Як повідомляє радіостанція, це слово було включено в 1958 році з попередньої конституції 1946 року для того, щоб підкреслити заперечення нацизму і колоніального минулого.

Крім того, повідомляє телеканал BFM, депутати заборонили підкреслювати в законодавстві стать громадян. За обидва нововведення проголосували 119 парламентарів.

Виняток слова “раса” з конституції ще було одним з гасел президентської кампанії Франсуа Олланда — попередника нинішнього глави держави Еммануеля Макрона

Як повідомляв УНН, Макрон говоритиме з Путіним про звільнення українських політв’язнів в неділю.

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