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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 15357 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104198 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 79426 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104110 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 17:33 • 146701 просмотра

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СМИ назвали высланных из ФРГ дипломатов агентами внешней разведки России

СМИ назвали высланных из ФРГ дипломатов агентами внешней разведки России

Киев  •  УНН

 • 10282 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Объявлены персонами нон грата двое сотрудников российского посольства в Берлине являются агентами внешней разведки Минобороны России (Главное управление Генштаба, бывшее ГРУ). Об этом пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники, пишет УНН.

В материале утверждается, что эту информацию также подтверждают телерадиовещательные компании Norddeutscher Rundfunk (NDR) и Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Какой-либо информации о личности российских дипломатов немецкие журналисты не предоставили. Российские СМИ направили запрос в пресс-службу посольства России в Германии и в пресс-службу Минобороны России.

Как отмечает газета, власти Германии не захотели поступать по примеру западных стран после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло в марте прошлого года. После инцидента в Солсбери британские власти выслали 23 российских дипломата. Еще более 20 стран приняли аналогичное решение. Среди тех, кто объявил сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата, были США, Канада, Франция, Польша, Австралия, Испания, Чехия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и другие. Наибольшее число дипломатов выслали США — 60.

Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата днем 4 декабря. Они будут высланы из страны. В Министерстве иностранных дел Германии пояснили, что это решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в Берлине. В МИД ФРГ заявили, что есть достаточные основания полагать, что преступление могло быть выполнено по заказу властей России или Чечни. Москва назвала эту информацию домыслами.

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