Злоупотребления на более 62 млн грн при закупке продуктов в качестве гумпомощи: кто из чиновников под подозрением

Детали

По итогам двух эпизодов преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере 62,5 млн грн.

О подозрении сейчас сообщили первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и экс-заместителю министра экономики (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Эпизод 1.

В марте 2022 года в связи с полномасштабным вторжением рф возникла потребность в закупке пищевой продукции для обеспечения насущных потребностей государства в условиях военного положения. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия реализовал схему, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций за счет АО «Укрзализныця» продукции по значительно завышенным ценам у выбранной компании (ООО 1). Эта же компания закупала продукцию по рыночным ценам у иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу, связанную родственными связями с руководителем ООО 1. Стоимость килограмма товара при этом искусственно увеличивалась ориентировочно на 150% (с 30 грн до 75 грн). Топ-чиновник, злоупотребляя властью и служебным положением, обеспечил согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счет ООО 1. При этом он был осведомлен о реальной стоимости продукции на внутреннем рынке, поскольку он регулярно получал данные государственной службы статистики относительно фактических цен на рынке. Также он осознавал возможность приобретения продукции у украинских производителей, однако сознательно игнорировал этот факт.

Таким образом из-за действий чиновника с марта по август 2022 года АО «Укрзализныця» переплатила ООО 1 более 28,8 млн грн (с НДС).

Эпизод 2.

В этот же период с участием упомянутого в первом эпизоде топ-чиновника имела место аналогичная схема. Продукты питания для нужд государства закупались по завышенным ценам у другой подконтрольной компании (ООО 2). Она же через «свою» фирму-посредницу покупала продукцию у иностранного производителя (Турция) по рыночным ценам. Как и в первом эпизоде, завышение цены происходило именно на этапе продажи продукции одной подконтрольной компанией другой, а каждый килограмм дорожал почти на 100% (с 30 грн до 55 грн). Для обеспечения закупки продукции в ООО 2 к схеме кроме первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия также привлекли действующего на тот момент заместителя министра экономики. Он, в частности, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей.

Из-за действия схемы в период с марта по август 2022 года АО «Укрзализныця» переплатила подконтрольной участникам схемы компании 33,7 млн грн. После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации. Также обнаружены черновые записи у одного из участников сделки со схемой распределения неправомерной выгоды.

Добавим

По данным НАБУ, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступления.