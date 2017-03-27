Злоумышленник дважды неудачно пытался расстрелять николаевского предпринимателя

Николаевские правоохранители задержали мужчину, который дважды покушался на жизнь 44-летнего предпринимателя. В августе 2016 и феврале текущего года задержанный подстерегал местного жителя и, расстреливая потерпевшего, поспешно исчезал.

С огнестрельными ранениями предприниматель доставлялся в медицинские учреждения, где проходил длительное лечение

В ходе расследования полицейскими было установлено и место нахождения нападающего, и круг лиц, которые могли быть причастны к совершению указанных тяжких преступлений.

Задержание подозреваемого и обыск его жилища проводились одновременно с проверкой жилых и рабочих помещений, где была возможность найти доказательства подготовки и совершения противоправных действий.

Осмотрев около 10 объектов, правоохранители изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, которое было направлено на проведение баллистической экспертизы.

Правоохранители установили, что подозреваемый знал рабочий график потерпевшего, заранее выбирал место, откуда он имел бы возможность попасть в человека из оружия травматического действия, и пути бегства. Так, 25 августа злоумышленник, дождавшись приезда жертвы к месту его работы, выстрелил, но не попал в потерпевшего. Когда предприниматель, пытаясь покинуть место покушения, начал бежать, но, споткнувшись, упал на землю, нападающий, совершил еще не менее четырех выстрелов в лежащего пострадавшего. Поняв, что цель нападения не достигнуто, а события привлекли внимание окружающих, злоумышленник с места преступления скрылся.

Первого февраля преступник снова предпринял попытку оборвать жизнь предпринимателя. Около 8:10, дождавшись жертву в том же месте, нападающий выстрелил в мужчину и на этот раз попал ему в голову. От полученного ранения предприниматель упал, а злоумышленник продолжал его расстреливать, ранив еще в ногу. Используя заранее продуманный план ухода, нападающий убежал.

Сейчас проверяется причастность задержанного к совершению в марте 2017 поджога транспортного средства потерпевшего.

Злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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