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Зловмисник двічі невдало намагався розстріляти миколаївського підприємця

Зловмисник двічі невдало намагався розстріляти миколаївського підприємця

Київ • УНН

 • 9211 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Миколаївські правоохоронці оголосили підозру зловмиснику, який двічі вчинила замах на життя 44-річного підприємця. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Миколаївські правоохоронці затримали чоловіка, який двічі вчинив замах на життя 44-річного підприємця. Так, у серпні 2016 та лютому поточного року затриманий підстерігав місцевого мешканця та, розстрілюючи потерпілого, поспішно зникав.

З вогнепальними пораненнями підприємець доставлявся до медичних закладів, де проходив тривале лікування

Під час розслідування поліцейськими було з’ясовано і місце знаходження нападника, і коло осіб, які могли бути причетними до скоєння зазначених тяжких злочинів.

Затримання підозрюваного та обшук його місця мешкання проводились одночасно із перевіркою житлових та робочих приміщень, де була можливість знайти докази підготовки та вчинення протиправних дій.

Оглянувши близько 10 об’єктів, правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї та боєприпасів, який було направлено на проведення балістичної експертизи.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний знав робочий графік потерпілого, заздалегідь обирав місце, звідки він мав би можливість влучити у людину зі зброї травматичної дії, та шляхи втечі. Так, 25 серпня зловмисник, дочекавшись приїзду жертви до місця його роботи, здійснив постріл, але не поцілив у потерпілого. Коли підприємець, намагаючись залишити місце замаху, почав бігти, але, перечепившись, впав на землю, нападник здійснив ще не менше чотирьох пострілів у лежачого потерпілого. Зрозумівши, що мети нападу не досягнуто, а події привернули увагу оточуючих, зловмисник з місця злочину зник.

Першого лютого злочинець знову здійснив спробу обірвати життя підприємця. Близько 08:10 год., дочекавшись жертву у тому ж місці, нападник вистрілив у чоловіка і цього разу влучив йому у голову. Від отриманого поранення підприємець впав, а зловмисник продовжував його розстрілювати, поранивши ще у ногу. Використовуючи заздалегідь продуманий план відходу, нападник втік.

Наразі перевіряється причетність затриманого до вчинення у березні 2017 підпалу транспортного засобу потерпілого.

Зловмиснику оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, начальника військового складу на Одещині спіймали на розкраданні майна.

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