Зинченко принял участие в разгромной победе "Манчестер Сити"

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 65170 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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08:02 • 95325 просмотра

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5 марта, 02:32 • 117256 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125703 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 126991 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121022 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104899 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103050 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Зинченко принял участие в разгромной победе "Манчестер Сити"

Зинченко принял участие в разгромной победе "Манчестер Сити"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В 34-м туре чемпионата Англии — Премьер-лиги, “Манчестер Сити” разгромил “Ньюкасл” со счетом 5:0, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

До перерыва в сетку ворот “Ньюкасла” влетели два мяча от Габриэля Жезуса и Риада Мареза. После перерыва серия замен помогла “мещанам” улучшить результат. Забивали Давид Сильва, Стерлинг, а также автогол Фернандеса.

Украинский защитник Зинченко провел на футбольном поле все 90 минут встречи.

Добавим, что “МС” идет вторым с 69 очками. “Ньюкасл” на 13-й строчке с 43 пунктами, обеспечив себе место в АПЛ на следующий сезон.

Украинские Национальные Новости

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