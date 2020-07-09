Зінченко взяв участь у розгромній перемозі "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У 34-му турі чемпіонату Англії — Прем’єр-ліги, “Манчестер Сіті” розгромив “Ньюкасл” з рахунком 5:0, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
До перерви у сітку воріт “Ньюкаслу” влетіли два м’ячі від Габріеля Жезуса та Ріада Мареза. По перерві серія замін допомогла “міщанам” покращити результат. Забивали Давид Сільва, Рахім Стерлінг, а також автогол Фернандеса.
Український захисник Зінченко провів на футбольному полі усі 90 хвилин зустрічі.
Додамо, що “МС” йде другим із 69 очками. “Ньюкасл” на 13-му рядку із 43 пунктами, забезпечивши собі місце в АПЛ на наступний сезон.