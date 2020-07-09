Зінченко взяв участь у розгромній перемозі "Манчестер Сіті"

До перерви у сітку воріт “Ньюкаслу” влетіли два м’ячі від Габріеля Жезуса та Ріада Мареза. По перерві серія замін допомогла “міщанам” покращити результат. Забивали Давид Сільва, Рахім Стерлінг, а також автогол Фернандеса.

Український захисник Зінченко провів на футбольному полі усі 90 хвилин зустрічі.

Додамо, що “МС” йде другим із 69 очками. “Ньюкасл” на 13-му рядку із 43 пунктами, забезпечивши собі місце в АПЛ на наступний сезон.