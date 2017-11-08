Зинченко признал допущенные ошибки в дебютной игре за "Манчестер Сити"

"Безусловно, у меня было много ошибок, потому что без этого никуда. Я долгое время не играл, более того, это были первые 120 минут в моей футбольной карьере. Даже по детям не играл. Это была немного не моя позиция, но команда выиграла. Было сложно, но победителей не судят ", - заявил Зинченко.

Напомним, что Зинченко сыграл на позиции левого защитника в первой игре за "Манчестер Сити".

Как сообщал УНН, тренер "горожан" остался доволен дебютом украинском в его команде.