Зинченко признал допущенные ошибки в дебютной игре за "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Полузащитник сборной Украины на молодежной сборной страны Александр Зинченко поделился впечатлениями от своего дебюта за английский "Манчестер Сити" в матче Кубка лиги с "Вулверхэмптон" (0: 0, по пенальти 4:1), сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1" .
"Безусловно, у меня было много ошибок, потому что без этого никуда. Я долгое время не играл, более того, это были первые 120 минут в моей футбольной карьере. Даже по детям не играл. Это была немного не моя позиция, но команда выиграла. Было сложно, но победителей не судят ", - заявил Зинченко.
Напомним, что Зинченко сыграл на позиции левого защитника в первой игре за "Манчестер Сити".
Как сообщал УНН, тренер "горожан" остался доволен дебютом украинском в его команде.