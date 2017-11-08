Зінченко визнав зроблені помилки у дебютній грі за "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Півзахисник збірної України на молодіжної збірної країни Олександр Зінченко поділився враженнями від свого дебюту за англійський "Манчестер Сіті" в матчі Кубка ліги з "Вулверхемптоном" (0:0, по пенальті 4:1), повідомляє УНН з посиланням на телеканал "Футбол 1".
"Безумовно, у мене було багато помилок, тому що без цього нікуди. Я довгий час не грав, більш того, це були перші 120 хвилин в моїй футбольній кар'єрі. Навіть по дітях не грав. Це була трохи не моя позиція, але команда виграла. Було складно, але переможців не судять", - заявив Зінченко.
Нагадаємо, що Зінченко відіграв на позиції лівого захисника в першій грі за "Манчестер Сіті".
Як повідомляв УНН, тренер "міщан" залишився задоволеним дебютом українця в його команді.