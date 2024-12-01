"Зимова єПідтримка": более 400 тыс. человек подали заявки

Более 400 тыс. человек подали заявки через "Дію" для получения "Зимової єПідтримки" в размере 1 тыс. грн. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун в эфире телемарафона, передает УНН.

Уже по состоянию на сейчас более 400 тыс. человек подали заявки, из которых примерно 150 тыс. на детей. Стартовала услуга в 00:00 и уже в 00:00 начали подавать первые заявки, очень большая активность - рассказала Бегун.

Дополнение

В Украине стартовала программа "Зимової єПідтримки". Уже с сегодняшнего дня в приложении "Дія" украинцы могут подать заявление на получение государственной помощи в размере 1000 гривен. Программа будет действовать три месяца-с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. В частности, ее можно потратить на благотворительность задонатив на ВСУ.

Ранее к Президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с петициями об отказе от реализации новой программы еподдержка о предоставлении 1000 грн на человека. В частности, люди просят направить данные средства на производство оружия, в пользу финансирования программ по реабилитации ветеранов войны.

Петиция с призывом отменить или пересмотреть программу выплаты украинцам 1 тыс. грн набрала более 25 тыс. необходимых голосов.

Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на документ об изменениях постановления правительства №952 сообщал, что на "зимнюю поддержку" украинцев из госбюджета в этом году потратят 5 млрд гривен, в следующем 10 млрд грн.