Ни одно французское предприятие не покинуло Россию после санкций — посол

“Ни одно французское предприятие не покинуло Россию после санкций. Мы являемся первым предпринимателем. То есть мы набираем рабочую силу. У нас около 160 тысяч людей, которые получают работу благодаря нам. Ещё у нас есть инвестиционные проекты. Вы знаете, что мы инвестируем в Ямал с фирмой Total и „Новатэк“. Сейчас разрабатывается второй проект — это „Арктика-2“. Мы присутствуем в этом регионе. Конечно, мы учитываем условия санкций. Но кроме этих санкционных ограничений, осуществляется очень много проектов. Недавно господин Путин встречался с нашими французскими предпринимателями, которые приехали из Парижа по этому случаю”, - рассказала Берманн.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию. Россия не получила изменения процедуры введения санкций.



Как сообщал УНН, ни одно из французских предприятий за последние десять лет не покинуло российский рынок.



