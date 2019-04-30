Ни одно французское предприятие не покинуло Россию после санкций — посол

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109284 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113295 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115970 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116686 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146143 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115880 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140594 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145021 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130401 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130414 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ни одно французское предприятие не покинуло Россию после санкций — посол

Ни одно французское предприятие не покинуло Россию после санкций — посол

Киев  •  УНН

 • 10378 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Ни одно французское предприятие не покинуло Россию после санкций. Об этом заявила посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн, передает УНН со ссылкой на “Эхо Москвы”.

“Ни одно французское предприятие не покинуло Россию после санкций. Мы являемся первым предпринимателем. То есть мы набираем рабочую силу. У нас около 160 тысяч людей, которые получают работу благодаря нам. Ещё у нас есть инвестиционные проекты. Вы знаете, что мы инвестируем в Ямал с фирмой Total и „Новатэк“. Сейчас разрабатывается второй проект — это „Арктика-2“. Мы присутствуем в этом регионе. Конечно, мы учитываем условия санкций. Но кроме этих санкционных ограничений, осуществляется очень много проектов. Недавно господин Путин встречался с нашими французскими предпринимателями, которые приехали из Парижа по этому случаю”, - рассказала Берманн.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию. Россия не получила изменения процедуры введения санкций.

Как сообщал УНН, ни одно из французских предприятий за последние десять лет не покинуло российский рынок.

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