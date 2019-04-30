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Жодне французьке підприємство не покинуло Росію після санкцій - посол

Жодне французьке підприємство не покинуло Росію після санкцій - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Жодне французьке підприємство не покинуло Росію після санкцій. Про це заявила посол Франції в Російській Федерації Сільві Берман, передає УНН з посиланням на "Ехо Москви".

"Жодне французьке підприємство не покинуло Росію після санкцій. Ми є першим підприємцем. Тобто ми набираємо робочу силу. У нас близько 160 тисяч людей, які отримують роботу завдяки нам. Ще у нас є інвестиційні проекти. Ви знаєте, що ми інвестуємо в Ямал з фірмою Total і "Новатек". Зараз розробляється другий проект - це "Арктика-2". Ми присутні в цьому регіоні. Звичайно, ми враховуємо умови санкцій. Але крім цих санкційних обмежень, здійснюється дуже багато проектів. Нещодавно пан Путін зустрічався з нашими французькими підприємцями, які приїхали з Парижа з цієї нагоди", - розповіла Берман.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію. Росія не отримала зміни процедури введення санкцій.

Як повідомляв УНН, жодне з французьких підприємств за останні десять років не покинула російський ринок.

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