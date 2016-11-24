Ни один из претендентов на приватизацию ОПЗ не подал полного пакета документов - И.Билоус

Так, по словам И.Билоуса, международные компании проявляют заинтересованность в приватизации ОПЗ, однако какие именно - он не назвал.

"Есть иностранные участники: кто подал, кто в процессе подачи, кто собирает документы, кто-то задает вопросы", - уточнил И.Билоус.

Напомним, ранее И.Билоус заявил, что в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ .

По его словам, этот вопрос уже вынесен на рассмотрение КМУ.

При этом, по мнению эксперта Ю.Корольчука, очередной срыв приватизации ОПЗ и присоединения его к "Нафтогазу" станет реализацией коррупционной схемы .

В ВРУ считают, что в случае, если события будут разворачиваться именно так, то иностранцы не будут молчать .