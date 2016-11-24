Ни один из претендентов на приватизацию ОПЗ не подал полного пакета документов - И.Билоус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ни один из потенциальных участников конкурса по продаже ПАО "Одесский припортовый завод" не подал весь необходимый пакет документов. Об этом накануне СМИ заявил глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус, передает УНН.
Так, по словам И.Билоуса, международные компании проявляют заинтересованность в приватизации ОПЗ, однако какие именно - он не назвал.
"Есть иностранные участники: кто подал, кто в процессе подачи, кто собирает документы, кто-то задает вопросы", - уточнил И.Билоус.
Напомним, ранее И.Билоус заявил, что в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ .
По его словам, этот вопрос уже вынесен на рассмотрение КМУ.
При этом, по мнению эксперта Ю.Корольчука, очередной срыв приватизации ОПЗ и присоединения его к "Нафтогазу" станет реализацией коррупционной схемы .
В ВРУ считают, что в случае, если события будут разворачиваться именно так, то иностранцы не будут молчать .