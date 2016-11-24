Жоден з претендентів на приватизацію ОПЗ не подав повного пакету документів – І.Білоус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Жоден з потенційних учасників конкурсу з продажу ПАТ “Одеський припортовий завод” не подав весь необхідний пакет документів. Про це напередодні ЗМІ заявив глава Фонду державного майна Ігор Білоус, передає УНН.
Так, за словами І.Білоуса, міжнародні компанії проявляють зацікавленість щодо приватизації ОПЗ, проте які саме — він не назвав.
“Є іноземні учасники: хтось подався, хтось в процесі подачі, хтось збирає документи, хтось ставить запитання”, — уточнив І.Білоус.
Нагадаємо, раніше І.Білоус заявив, що у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.
За його словами, це питання вже винесено на розгляд КМУ.
При цьому, на думку експерта Ю.Корольчука, черговий зрив приватизації ОПЗ та приєднання його до “Нафтогазу” стане реалізацією корупційної схеми.
У ВРУ вважають, що у разі, якщо події розгортатимуться саме так, то іноземці не мовчатимуть.