"Живая цепь" и выставки: какие мероприятия проведут в Киеве на День Соборности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Ко Дню Соборности Украины, который ежегодно отмечают 22 января, в столице состоятся мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки и художественные акции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Детали
21 января состоятся церемонии торжественного возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.
22 января общественный союз "Центр национально-патриотического воспитания" проведет акцию "Живая цепь Соборности" на мосту Патона.
21-22 января во всех районах Киева пройдут торжества по случаю Дня Соборности Украины с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, участников антитеррористической операции/операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях, общественных и религиозных организаций, деятелей науки и культуры.
До 25 января в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" пройдет книжная выставка "Соборная Украина: от идеи к жизни".
20 января в Публичной библиотеке имени Леси Украинки для взрослых в Киеве проведут лекцию "День Соборности Украины".
Также 20 января в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" будет фотовыставка "Украина - единая!".
21 января в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей Киева состоится проведение часа государственности "Нам беречь тебя, Соборную и Единую".
22 января религиозные общины Киева будут проводить молебны за единство украинского государства.
С 17 по 22 января в учебных заведениях столицы буду проводить тематические уроки, часы, встречи, проекты, акции, просветительские, мемориальные, творческие мероприятия, экскурсии, квесты, флешмобы, возложение цветов к мемориальным доскам, в том числе в онлайн-формате с освещением на платформе Электронного образовательного пространства внешкольного Киева "Все будет Хорошо! ОК!", на официальном сайте и в социальных сетях Департамента образования и науки, учреждений образования.
21 января в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" состоится литературно-музыкальная композиция "Соборная страна навеки едина!".
С 18 по 22 января продлится городской этап Всеукраинского фотоконкурса "Украина — это мы!".
21 января в музее "Становление украинской нации" состоится образовательно-просветительское мероприятие "Соборная Украина - моя Гордость".
С 21 января по 6 февраля в читальном зале Государственного архива Киева продлится выставка архивных документов "Ко Дню Соборности Украины".
Также в течение всего года на веб-сайте Государственного архива Киева продлится выставка архивных документов к 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики и по случаю провозглашения IV Универсала Украинской Центральной Рады.