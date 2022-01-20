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"Живий ланцюг" та виставки: які заходи проведуть у Києві на День Соборності України

"Живий ланцюг" та виставки: які заходи проведуть у Києві на День Соборності України

Київ • УНН

 • 33969 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. До Дня Соборності України, який щороку святкують 22 січня, у столиці відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проекти, тематичні виставки і мистецькі акції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Деталі

21 січня відбудуться церемонії урочистого покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

22 січня громадська спілка "Центр національно-патріотичного виховання" проведе акцію "Живий ланцюг Соборності" на мосту Патона.

21-22 січня в усіх районах Києва відбудуться урочистості з нагоди Дня Соборності України за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, громадських і релігійних організацій, діячів науки та культури.

До 25 січня в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія" триватиме книжкова виставка "Соборна Україна: від ідеї до життя".

20 січня у Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих у Києві проведуть лекцію "День Соборності України".

Також 20 січня у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" буде фотовиставка "Україна – єдина!".

21 січня в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей Києва відбудеться проведення години державності "Нам берегти тебе, Соборну і Єдину".

22 січня релігійні громади Києва проводитимуть молебні за єдність Української держави.

Із 17 до 22 січня у навчальних закладах столиці відбудеться проведення тематичних уроків, годин, зустрічей, проєктів, акцій, просвітницьких, меморіальних, творчих заходів, екскурсій, квестів, флешмобів, покладань квітів до меморіальних дошок, у тому числі – в онлайн-форматі з висвітленням на платформі Електронного освітнього простору позашкілля Києва "Все буде Добре! ОК!", на офіційному вебсайті та соціальних мережах Департаменту освіти і науки, закладів освіти.

21 січня в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" відбудеться літературно-музична композиція "Соборна країна навіки єдина!".

Із 18 до 22 січня триватиме міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу "Україна – це ми!".

21 січня у музеї "Становлення української нації" відбудеться освітньо-просвітницький захід "Соборна Україна – моя Гідність".

Із 21 січня до 6 лютого у читальній залі Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів "До Дня Соборності України".

Також протягом усього року на вебсайті Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів до 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та з нагоди проголошення IV Універсалу Української Центральної Ради.

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