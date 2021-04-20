Жилье на первичке за год подорожало почти на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Цены на жилье в Украине в первом квартале этого года выросли на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем на вторичном рынке цены росли быстрее, чем на первичке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Детали
Согласно статистическим данным, в первом квартале этого года жилье на первичном рынке подорожало на 9,8%. Причем цены на "квадраты" менялись в зависимости от количества комнат:
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- квартиры однокомнатные - рост на 10,8%
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- квартиры двухкомнатные - рост на 7,9%
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- квартиры трехкомнатные - рост на 11,7%.
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Что касается вторички, то жилье в первом квартале прибавило в цене 12,4%. Изменения в зависимости от количества комнат выглядели так:
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- квартиры однокомнатные - подорожание на 12,3%
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- квартиры двухкомнатные - на 13,1%
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- квартиры трехкомнатные - на 11,8%.
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За квартал (по сравнению с IV кварталом 2020 года) жилье подорожало на 5,6%, в частности на первичке подорожало в среднем на 4,9%, на вторичке - на 6,1%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Дополнение
В Украине в последнее время наблюдается спрос на ипотеку, еще и на фоне запуска в марте правительственной программы под 7%. По данным НБУ, рост ипотечного кредитования происходит в основном благодаря вторичному рынку недвижимости. В то же время, растет и стоимость кредитов. Так, по последним обновленным НБУ данным, средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла в феврале 13,9% (в январе - 13,8%), на первичном - 17,1% (в январе - 15,9%).
К слову, что касается "дешевой" ипотеки от правительства, то в экспертных кругах отмечают, что могут быть подводные камни - "завуалированные дополнительные проценты".