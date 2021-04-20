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Житло на первинці за рік подорожчало на майже 10%

Житло на первинці за рік подорожчало на майже 10%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Ціни на житло в Україні у першому кварталі цього року зросли на 11,4% проти аналогічного періоду минулого року. При чому на вторинному ринку ціни зростали швидше, ніж на первинці. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Деталі

Згідно зі статистичними даними, у першому кварталі цього року житло на первинному ринку подорожчало на 9,8%. При чому ціни на "квадрати" мінялися, залежно від кількості кімнат:

  • квартири однокімнатні - зростання на 10,8%
  • квартири двокімнатні - зростання на 7,9%
  • квартири трикімнатні - зростання на 11,7%.

Що стосується вторинки, то тут житло у першому кварталі додало в ціні 12,4%. Зміни, залежно від кількості кімнат, виглядали так:

  • квартири однокімнатні - подорожчання на 12,3%
  • квартири двокімнатні - на 13,1%
  • квартири трикімнатні - на 11,8%.

За квартал (у порівнянні з IV кварталом 2020 року) житло подорожчало на 5,6%, зокрема на первинці подорожчало загалом на 4,9%, на вторинці - на 6,1%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

В Україні останнім часом спостерігається попит на іпотеку, ще й на тлі запуску у березні урядової програми під 7%. За даними НБУ, зростання іпотечного кредитування відбувається переважно завдяки вторинному ринку нерухомості. Водночас, росте і вартість кредитів. Так, за останніми оновленими НБУ даними, середня ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила у лютому 13,9% (у січні — 13,8%), на первинному — 17,1% (у січні — 15,9%).

До слова, що стосується “дешевої” іпотеки від уряду, то в експертних колах зазначають, що можуть бути підводні камені — “завуальовані додаткові відсотки”.

Українські Національні Новини

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