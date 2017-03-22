Жителя Прикарпатья приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство

Во время судебного разбирательства прокуратура ориентировала суд на назначение обвиняемому пожизненного заключения.

Напомним, что в январе 2012 года на свалке в селе Рыбное вблизи Ивано-Франковска были найдены тела двух женщин. В ходе расследования установлено, что убийство совершил житель областного центра, которому одна из пострадавших задолжала деньги.

Так, придя в очередной раз к своей должнице, он требовал, чтобы та вернула ему деньги. Однако женщина отказала, мотивируя тем, что за указанную сумму денег она в течение длительного времени предоставляла ему интимные услуги и угощала спиртным и едой. Категорический отказ возмутил злоумышленника, и он решил лишить жизни женщину и ее подругу, которая в то время находилась в доме.

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Схватив со стола кухонный нож с лезвием в виде пыли, он поочередно нанес им несколько колото-резаных ударов, а дальше ряд режущих ударов в шею, от которых они скончались.

Тела женщин преступник поместил в ванну и с места происшествия скрылся, но уже вечером вернулся, чтобы скрыть следы преступления. В помещении квартиры он вытер кровь, а трупы потерпевших в сумке на велосипеде вывез на помойку и выбросил их в мусорный контейнер.

Ивано-Франковский городской суд согласился с позицией прокуратуры, признав преступника виновным в совершении этих преступлений, и приговором назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кроме того, при назначении наказания учтено, что он уже был осужден к 14 годам заключения за двойное убийство на территории Словацкой Республики.