Жителя Прикарпаття засудили до довічного ув'язнення за подвійне вбивство

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Прокуратурою Івано-Франківської області підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за п.1, п.13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України щодо 50-річного жителя обласного центру. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Під час судового розгляду прокуратура орієнтувала суд на призначення обвинуваченому довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що у січні 2012 року на сміттєзвалищі в селі Рибне поблизу Івано-Франківська було знайдено тіла двох жінок. Під час розслідування встановлено, що вбивство вчинив житель обласного центру, якому одна із постраждалих заборгувала кошти.

Так, навідавшись у черговий раз до своєї боржниці, він вимагав, щоб та повернула йому гроші. Однак жінка відмовилась, мотивуючи тим, що за вказану суму грошей вона протягом тривалого часу надавала йому інтимні послуги і пригощала спиртним та їжею. Категорична відмова обурила зловмисника, і він вирішив позбавити життя жінку та її подругу, яка в той час перебувала у помешканні.

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Схопивши зі столу кухонний ніж із лезом у вигляді пили, він по черзі завдав їм кілька колото-різаних ударів, а далі ряд ріжучих ударів у шию, від яких вони померли.

Тіла жінок злочинець помістив у ванну і з місця події скрився, та вже увечері повернувся, щоб приховати сліди злочину. В приміщенні квартири він повитирав кров, а трупи потерпілих у господарській сумці на велосипеді вивіз до смітника та викинув їх у сміттєвий контейнер.

Івано-Франківський міський суд погодився з позицією прокуратури, визнавши злочинця винним у вчиненні цих правопорушень, та вироком призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Окрім того, при призначенні покарання враховано, що він уже був засудженим до 14 років ув’язнення за подвійне вбивство на території Словацької Республіки.

Українські Національні Новини

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