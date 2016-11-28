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Жителя Киевской области задержали за убийство брата и нападение на мать

Киев • УНН

 • 7597 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правоохранители задержали жителя Киевской области, который убил больного брата и едва не лишил жизни мать. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Жителя Киевской области задержали за убийство брата и нападение на мать

Сегодня, 28 ноября, в 6:28 в полицию поступило сообщение от врача Яготинской больницы, что житель села Сулимовка неадекватно себя ведет - с ножом бегает по улице и угрожает жителям.

На место происшествия сразу же прибыла группа реагирования патрульной полиции и задержала подозреваемого. При осмотре его дома полицейские обнаружили бездыханное тело 48-летнего брата задержанного, а в соседней комнате находилась без сознания 76-летняя мать с резаными ранами шеи. Пожилую женщину сразу же госпитализировали в больницу.

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что ему надоело наблюдать за тем, как мать ухаживала за прикованным к постели больным братом. С помощью канцелярского ножа он перерезал родным горло.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

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