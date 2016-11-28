Жителя Київщини затримали за вбивство брата та напад на матір

Сьогодні, 28 листопада, о 6:28 до поліції надійшло повідомлення від лікаря Яготинської лікарні, що житель села Сулимівка неадекватно себе поводить - з ножем бігає по вулиці та погрожує жителям.

На місце поді одразу ж прибула група реагування патрульної поліції та затримала підозрюваного. Під час огляду його будинку поліцейські виявили бездиханне тіло 48-річного брата затриманого, а у сусідній кімнаті знаходилась непритомна 76-річна матір з різаними ранами шиї. Літню жінку одразу ж госпіталізували до лікарні.

Підозрюваний зізнався у скоєному та розповів, що йому набридло спостерігати за тим, як матір доглядала за прикутим до ліжка хворим братом. За допомогою канцелярського ножа він перерізав рідним горло.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) КК України. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває.