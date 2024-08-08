Жители прифронтовых территорий теперь могут получать компенсации за уничтоженное жилье - Минвосстановления
Киев • УНН
В Украине разрешили жителям прифронтовых территорий получать компенсации за уничтоженное жилье через программу еВідновлення. Комиссии могут рассматривать заявления и начислять компенсацию, если обследование не угрожает жизни членов комиссии.
Жители прифронтовых территорий отныне могут получать компенсации за уничтоженное жилье по программе еВідновлення. Комиссиям органов местного самоуправления в общинах из зоны активных боевых действий предоставили возможность рассматривать заявления от граждан чье жилье было уничтожено из-за агрессии рф. Об этом сообщили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, передает УНН.
Детали
Отмечается, что после обновления нормативной базы и функционала программы еВідновлення, в тех случаях, когда обследование имущества не создает угрозы для жизни и здоровья членов комиссии, они могут обрабатывать заявления граждан и начислять компенсацию.
Компенсация может предоставляться в виде жилищного сертификата или выплаты для восстановления на собственном земельном участке. Купить жилье или построить новое граждане могут исключительно на территории, где нет активных боевых действий и которая не находится под временной оккупацией
Также в ведомстве указали, что если при оценке состояния жилья, комиссия определит, что оно подлежит восстановлению, будет составлен соответствующий акт об обследовании, который внесут в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. В таком случае, получить средства для восстановления этого жилья можно будет только после исключения громады из перечня таких, где продолжаются активные боевые действия.
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