Жители Львова пожаловались на дороги - опрос

Львовяне утверждают, что качество дорог их совсем не устраивает. Единственное, что радует - что состояние дорог на Львовщине несколько лучше других областях.

В то же время в Днепре 80% опрошенных жителей и гостей города отметили, что за год качество дорог в как в городе, так и в области существенно ухудшилось.

"Я живу в Павлограде, у нас все хуже и хуже ситуация, дорог совершенно нет", - отметила жительница города.

Опрашиваемые оценили качество дорог в Днепропетровской области на уровне "ниже среднего".

Как ранее сообщал УНН, активными участниками тендеров на ремонт дорог остаются фигуранты уголовных производств, обвиняемые правоохранителями в завладении государственными средствами.

Так, например, компания "ПБС", уличенная в завладении 22 млн грн при ремонте дорог, недавно выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн. Кроме того, сейчас она претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Компания "Автомагистраль", которая подозревается правоохранителями в финансовых махинациях, только за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн. Несмотря на обвинения правоохранительных органов в завладении государственными средствами, компания "Автомагистраль" стала победителем сразу пяти тендеров Управления жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Коростенского городского совета на общую сумму почти 5 млн грн.

При этом следует заметить, что в этих тендерах компания "Автомагистраль" была единственным участником торгов.

Также сообщал УНН о разыгрывание тендеров на ремонт дорог между двумя участниками. Так, только в течение второго полугодия 2016 и первого квартала 2017 годов две компании - "Автомагистраль-Юг" и общество с ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" - приняли участие в более чем десяти тендерах по текущему среднему и капитальному ремонтам украинских дорог общего пользования, которые проводит Служба автомобильных дорог Львовской области.

Вместе с тем на фоне заявлений премьер-министра В.Гройсмана и профильного министра В.Омеляна о том, что 90% украинских дорог находятся в аварийном состоянии, областные службы автомобильных дорог продолжают заказывать средние текущие ремонты вместо капитальных.