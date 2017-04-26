Жители Львова пожаловались на дороги - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Жители городов Львов и Днепр констатируют ухудшение качества дорог за последний год, сообщает УНН со ссылкой на данные опроса, проведенного телеканалом "News One".
Львовяне утверждают, что качество дорог их совсем не устраивает. Единственное, что радует - что состояние дорог на Львовщине несколько лучше других областях.
В то же время в Днепре 80% опрошенных жителей и гостей города отметили, что за год качество дорог в как в городе, так и в области существенно ухудшилось.
"Я живу в Павлограде, у нас все хуже и хуже ситуация, дорог совершенно нет", - отметила жительница города.
Опрашиваемые оценили качество дорог в Днепропетровской области на уровне "ниже среднего".
Как ранее сообщал УНН, активными участниками тендеров на ремонт дорог остаются фигуранты уголовных производств, обвиняемые правоохранителями в завладении государственными средствами.
Так, например, компания "ПБС", уличенная в завладении 22 млн грн при ремонте дорог, недавно выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн. Кроме того, сейчас она претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.
Компания "Автомагистраль", которая подозревается правоохранителями в финансовых махинациях, только за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн. Несмотря на обвинения правоохранительных органов в завладении государственными средствами, компания "Автомагистраль" стала победителем сразу пяти тендеров Управления жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Коростенского городского совета на общую сумму почти 5 млн грн.
При этом следует заметить, что в этих тендерах компания "Автомагистраль" была единственным участником торгов.
Также сообщал УНН о разыгрывание тендеров на ремонт дорог между двумя участниками. Так, только в течение второго полугодия 2016 и первого квартала 2017 годов две компании - "Автомагистраль-Юг" и общество с ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" - приняли участие в более чем десяти тендерах по текущему среднему и капитальному ремонтам украинских дорог общего пользования, которые проводит Служба автомобильных дорог Львовской области.
Вместе с тем на фоне заявлений премьер-министра В.Гройсмана и профильного министра В.Омеляна о том, что 90% украинских дорог находятся в аварийном состоянии, областные службы автомобильных дорог продолжают заказывать средние текущие ремонты вместо капитальных.