Жители американского города Рочестер в день выборов отправятся к могиле известной американской суфражистки

Сегодня американцы смогут отправиться до Рочестерского кладбища, где находится могила Сьюзен Энтони, чтобы оставить на надгробии наклейку "Я проголосовал".

Такая акция уже проходила в апреле этого года, после праймеров в Ньо-Йорке. Тогда было оставлено на надгробии около 30 наклеек. Таким образом люди продемонстрировали приверженность идее полового равноправия, которую часто нарушали во время дебатов Х. Клинтон и Д. Трамп, а также поддержку Хиллари Клинтон, которая стала первой женщиной кандидатом в президенты США.

Как отметили представители местных властей, кладбище обычно закрывают полшестого вечера, однако в день выборов на кладбище можно будет приходить до девяти вечера.

Напомним, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах .