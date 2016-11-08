Жители американского города Рочестер в день выборов отправятся к могиле известной американской суфражистки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На волне президентских выборов в США в Рочестере, штат Нью-Йорк, предполагается "паломничество" к могиле известной американской суфражистки, участницы движения за отмену рабства и предоставление избирательных прав женщинам Сьюзен Браунелл Энтони. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
Сегодня американцы смогут отправиться до Рочестерского кладбища, где находится могила Сьюзен Энтони, чтобы оставить на надгробии наклейку "Я проголосовал".
Такая акция уже проходила в апреле этого года, после праймеров в Ньо-Йорке. Тогда было оставлено на надгробии около 30 наклеек. Таким образом люди продемонстрировали приверженность идее полового равноправия, которую часто нарушали во время дебатов Х. Клинтон и Д. Трамп, а также поддержку Хиллари Клинтон, которая стала первой женщиной кандидатом в президенты США.
Как отметили представители местных властей, кладбище обычно закрывают полшестого вечера, однако в день выборов на кладбище можно будет приходить до девяти вечера.
Напомним, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах .