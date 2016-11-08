Жителі американського міста Рочестер в день виборів вирушать до могили відомої американської суфражистки

Сьогодні американці зможуть вирушити до рочестерського кладовища, де знаходиться могила Сьюзен Ентоні, щоб залишити на надгробку наклейку “Я проголосував”.

Така акція вже відбувалася у квітні цього року, після праймерів в Ньо-Йорку. Тоді було залишено на надгробку близько 30 наклейок. Таким чином люди продемонстрували прихильність ідеї статевого рівноправ’я, яку часто порушували під час дебатів Х. Клінтон та Д. Трамп, а також підтримку Хілларі Клінтон, яка стала першою жінкою кандидатом у президенти США.

Як зазначили представники місцевої влади, кладовище зазвичай зачиняють пів на шосту вечора, однак в день виборів на цвинтар можна буде приходити до дев’ятої вечора.

Нагадаємо, 8 листопада у США стартував день голосування на президентських виборах.