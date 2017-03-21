Житель Киевской области получил 10 лет за убийство знакомого

Установлено, что в феврале текущего года, во время распития алкогольных напитков между тремя мужчинами возник конфликт. Схватив нож, злоумышленник начал наносить им удары по телу потерпевшего в область грудной клетки. От нанесенных травм мужчина скончался на месте событий.

Не останавливаясь на этом, злоумышленник подошел ко второму товарищу и ножом нанес последнему 5 непроникающих колото-резаных ранений в области грудной клетки.

Действия преступника квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.2 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Мужчину признали виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Как сообщал УНН, мужчина, который задушил знакомую шнурком от обуви, получил 12 лет.