Житель Киевской области получил 10 лет за убийство знакомого
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киевской области мужчину, который убил своего знакомого и нанес телесные повреждения другому товарищу, осудили на 10 лет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что в феврале текущего года, во время распития алкогольных напитков между тремя мужчинами возник конфликт. Схватив нож, злоумышленник начал наносить им удары по телу потерпевшего в область грудной клетки. От нанесенных травм мужчина скончался на месте событий.
Не останавливаясь на этом, злоумышленник подошел ко второму товарищу и ножом нанес последнему 5 непроникающих колото-резаных ранений в области грудной клетки.
Действия преступника квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.2 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.
Мужчину признали виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Как сообщал УНН, мужчина, который задушил знакомую шнурком от обуви, получил 12 лет.