Житель Київщини отримав 10 років за вбивство знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На Київщині чоловіка, який вбив свого знайомого та наніс тілесні ушкодження іншому товаришу, засуджено на 10 років. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Встановлено, що у лютому поточного року, під час розпиття алкогольних напоїв, між трьома чоловіками виник конфлікт. Схопивши ножа, зловмисник почав наносити ним удари по тілу потерпілого в область грудної клітини. Від завданих травм чоловік помер на місці подїї.
Не зупиняючись на цьому, зловмисник підійшов до другого товариша та ножем наніс останньому 5 непроникаючих колото-різаних поранень в області грудної клітини.
Дії злочинця кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та за ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.
Чоловіка визнано винним у інкримінованих йому злочинах та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.
Як повідомляв УНН, чоловік, що задушив знайому шнурком від взуття, отримав 12 років.