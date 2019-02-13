Женская сборная Украины по футзалу назвала состав на Финал Четырех Евро-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Женская сборная Украины сегодня отправится в Португалию, где примет участие в Финале Четырех чемпионата Европы среди женских команд, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.
Накануне вылета в город Порту Олег Шайтанов определился с окончательной заявкой на турнир:
Вратари: Виктория Сагайдачная (представляет клуб “Tesla”), Наталья Митрофанская (“Будстар-НПУ”);
Полевые игроки: Снежана Воловенко, Анастасия Клипаченко, Алена Кирильчук, Ирина Дубицкая, Анна Сидоренко, Елена Павленко (все — “IMS-НУХТ”), Юлия Дударчук (“ПЗМС”), Юлия Титова, Кристина Еременко (обе — “Tesla”) , Анна Шульга, Ксения Гриценко, Юлия Форсюк (все — “Будстар-НПУ”).
Добавим, что первый матч в рамках 1/2 финала Евро-2019 женская сборная Украины проведет 15 февраля против Португалии.