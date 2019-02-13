Жіноча збірна Україна з футзалу назвала склад на Фінал Чотирьох Євро-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Жіноча збірна України сьогодні вирушить до Португалії, де візьме участь у Фіналі Чотирьох чемпіонату Європи серед жіночих команд, інформує УНН з посиланням на Асоціацію футзалу України.
Напередодні вильоту до міста Порту Олег Шайтанов визначився з остаточною заявкою на турнір:
Воротарі: Вікторія Сагайдачна (представляє клуб “Tesla”), Наталія Митрофанська (“Будстар-НПУ”);
Польові гравці: Сніжана Воловенко, Анастасія Кліпаченко, Альона Кирильчук, Ірина Дубицька, Анна Сидоренко, Олена Павленко (всі — “IMS-НУХТ”), Юлія Дударчук (“ПЗМС”), Юлія Титова, Христина Єрьоменко (обидві — “Tesla”), Анна Шульга, Ксенія Гриценко, Юлія Форсюк (всі — “Будстар-НПУ”).
Додамо, що перший матч у рамках 1/2 фіналу Євро-2019 жіноча збірна України проведе 15 лютого проти Португалії.