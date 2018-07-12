Женская молодежная баскетбольная сборная Украины выиграла второй матч на ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Румынии состоялся поединок четвертого тура группового этапа молодежного чемпионата Европы по баскетболу среди женщин в дивизионе В, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Сборная Украины удачно начала матч против Великобритании за счет лучшей реализации бросков с игры и результативного старта от Цюбик, которая стартовую десятиминутку отметилась 9 очками. Однако во второй четверти подопечные Джефри Джонса сумели нивелировать отставание, которое достигало 9 баллов. Британки завладели преимуществом на щитах, улучшили свои бросковые показатели и уже под занавес первой половины вышли в лидеры. Однако трехочковое попадание Бабич позволило нашей команде вернуть себе минимальное преимущество в 2 балла перед большим перерывом.
Ключевым отрезком стала вторая половина третьей четверти, во время которой подопечные Инны Кочубей сумели оформить рывок благодаря двум точным дальним от Цюбик и трехочковому Лах — “+8” перед заключительной десятиминуткой.
Кроме того, сборная Украины получила 10 очков преимущества за 1,5 минуты до окончания основного времени встречи и в итоге довела матч до победы — 70:59.
Статистика Украины: Цюбик 24 очка + 8 подборов + 4 передачи, Карп 13 + 8 подборов — 3 потери, Любинец 4 + 6 подборов, Фастова 1, Митина 0 + 5 передач — старт, Бабич 16 + 5 подборов, Лах 12, Завертайло 0 , Боярчук 0.
Таким образом, сборная Украины имеет 2 выигрыша в 4-х встречах и сохраняет шансы на выход в полуфинал.
Заметим, что заключительный матч группового раунда наши девушки проведут уже сегодня против Израиля.