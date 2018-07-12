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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50604 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105614 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127173 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134542 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170397 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153843 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141500 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182212 просмотра

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Женская молодежная баскетбольная сборная Украины выиграла второй матч на ЧЕ

Женская молодежная баскетбольная сборная Украины выиграла второй матч на ЧЕ

Киев  •  УНН

 • 6862 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Румынии состоялся поединок четвертого тура группового этапа молодежного чемпионата Европы по баскетболу среди женщин в дивизионе В, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Сборная Украины удачно начала матч против Великобритании за счет лучшей реализации бросков с игры и результативного старта от Цюбик, которая стартовую десятиминутку отметилась 9 очками. Однако во второй четверти подопечные Джефри Джонса сумели нивелировать отставание, которое достигало 9 баллов. Британки завладели преимуществом на щитах, улучшили свои бросковые показатели и уже под занавес первой половины вышли в лидеры. Однако трехочковое попадание Бабич позволило нашей команде вернуть себе минимальное преимущество в 2 балла перед большим перерывом.

Ключевым отрезком стала вторая половина третьей четверти, во время которой подопечные Инны Кочубей сумели оформить рывок благодаря двум точным дальним от Цюбик и трехочковому Лах — “+8” перед заключительной десятиминуткой.

Кроме того, сборная Украины получила 10 очков преимущества за 1,5 минуты до окончания основного времени встречи и в итоге довела матч до победы — 70:59.

Статистика Украины: Цюбик 24 очка + 8 подборов + 4 передачи, Карп 13 + 8 подборов — 3 потери, Любинец 4 + 6 подборов, Фастова 1, Митина 0 + 5 передач — старт, Бабич 16 + 5 подборов, Лах 12, Завертайло 0 , Боярчук 0.

Таким образом, сборная Украины имеет 2 выигрыша в 4-х встречах и сохраняет шансы на выход в полуфинал.

Заметим, что заключительный матч группового раунда наши девушки проведут уже сегодня против Израиля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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