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Жіноча молодіжна баскетбольна збірна України виграла другий матч на ЧЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. У Румунії відбувся поєдинок четвертого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи з баскетболу серед жінок у дивізіоні В, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Збірна України вдало розпочала матч проти Великої Британії за рахунок кращої реалізації кидків з гри та результативного старту від Цюбик, яка за стартову десятихвилинку відзначилась 9 очками. Однак у другій чверті підопічні Джефрі Джонса зуміли нівелювати відставання, яке сягало 9 балів. Британки заволоділи перевагою на щитах, покращили свої кидкові показники і вже під завісу першої половини вийшли в лідери. Однак триочкове влучання Бабич дозволило нашій команді повернути собі мінімальну перевагу у 2 бали перед великою перервою.

Ключовим відрізком стала друга половина третьої чверті, під час якої підопічні Інни Кочубей зуміли оформити ривок завдяки двом влучним дальнім від Цюбик та триочковому Лах — “+8” перед заключною десятихвилинкою.

Крім того, збірна України отримала 10 очок переваги за 1,5 хвилини до закінчення основного часу зустрічі і в підсумку довела матч до перемоги — 70:59.

Статистика України: Цюбик 24 очки + 8 підбирань + 4 передачі, Карп 13 + 8 підбирань — 3 втрати, Любинець 4 + 6 підбирань, Фастова 1, Мітіна 0 + 5 передач — старт, Бабич 16 + 5 підбирань, Лах 12, Завертайло 0, Боярчук 0.

Таким чином, збірна Україна має 2 виграші в 4-х зустрічах і зберігає шанси на вихід у півфінал.

Зауважимо, що заключний матч групового раунду наші дівчата проведуть вже сьогодні проти Ізраїлю.

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