Женщину и мужчину задержали с наркотиками в Кривом Роге
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 6 января. УНН. В Кривом Роге во время патрулирования экипаж патрульной полиции заметил двух подозрительных лиц, которые когда заметили патрульных, резко изменили направление движения. Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога, передает УНН-Центр.
При поверхностной проверке у 41-летней женщины правоохранители обнаружили шприц объемом 5 мл с веществом белого цвета. Жидкость с другого 20 мл шприца женщина успела слить.
У 38-летнего мужчины в ходе поверхностной проверки инспекторы обнаружили таблетки без упаковки, которые находились в полиэтиленовом пакете.
Как стало известно, задержанные ранее привлекались к ответственности за уголовные преступления.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.