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Женщину и мужчину задержали с наркотиками в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 7086 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 6 января. УНН. В Кривом Роге во время патрулирования экипаж патрульной полиции заметил двух подозрительных лиц, которые когда заметили патрульных, резко изменили направление движения. Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога, передает УНН-Центр.

При поверхностной проверке у 41-летней женщины правоохранители обнаружили шприц объемом 5 мл с веществом белого цвета. Жидкость с другого 20 мл шприца женщина успела слить.

У 38-летнего мужчины в ходе поверхностной проверки инспекторы обнаружили таблетки без упаковки, которые находились в полиэтиленовом пакете.

Как стало известно, задержанные ранее привлекались к ответственности за уголовные преступления.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

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