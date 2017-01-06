Жінку та чоловіка затримали з наркотиками у Кривому Розі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 січня. УНН. У Кривому Розі під час патрулювання екіпаж патрульної поліції помітив двох підозрілих осіб, які коли помітили патрульних, різко змінили напрямок руху. Про це повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу, передає УНН-Центр.
При поверхневій перевірці у 41-річної жінки правоохоронці виявили шприц об’ємом 5 мл з речовиною білого кольору. Рідину з іншого 20 мл шприца жінка встигла злити.
У 38-річного чоловіка в ході поверхневої перевірки інспектори виявили таблетки без упаковки, які знаходились в поліетиленовому пакеті.
Як стало відомо, затримані раніше притягалися до відповідальності за кримінальні правопорушення.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції.