Женщина в Одесской засунула новорожденного ребенка в холодильник

По словам горе-матери, увидев, что ребенок не подает признаков жизни, они с мужем решили спрятать тело малыша в морозильной камере холодильника. А через несколько дней после родов женщине стало плохо, поэтому она и обратилась за помощью к медикам.

"Тело новорожденного мальчика отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая покажет причины смерти ребенка. По данному факту начато уголовное производство по признакам ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия.

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