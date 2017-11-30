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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 12861 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 26851 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34441 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34022 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 87525 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97130 просмотра

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Женщина в Одесской засунула новорожденного ребенка в холодильник

Женщина в Одесской засунула новорожденного ребенка в холодильник

Киев  •  УНН

 • 33393 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Измаиле 20-летняя женщина родила мальчика, после чего засунула младенца в холодильник. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По словам горе-матери, увидев, что ребенок не подает признаков жизни, они с мужем решили спрятать тело малыша в морозильной камере холодильника. А через несколько дней после родов женщине стало плохо, поэтому она и обратилась за помощью к медикам.

"Тело новорожденного мальчика отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая покажет причины смерти ребенка. По данному факту начато уголовное производство по признакам ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНН, женщина в Запорожье выбросила младенца с балкона из-за ревности к сожителю.

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