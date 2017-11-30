Женщина в Одесской засунула новорожденного ребенка в холодильник
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Измаиле 20-летняя женщина родила мальчика, после чего засунула младенца в холодильник. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
По словам горе-матери, увидев, что ребенок не подает признаков жизни, они с мужем решили спрятать тело малыша в морозильной камере холодильника. А через несколько дней после родов женщине стало плохо, поэтому она и обратилась за помощью к медикам.
"Тело новорожденного мальчика отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая покажет причины смерти ребенка. По данному факту начато уголовное производство по признакам ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия.
Как сообщал УНН, женщина в Запорожье выбросила младенца с балкона из-за ревности к сожителю.