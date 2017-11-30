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Жінка на Одещині запхала новонароджену дитину в холодильник

Жінка на Одещині запхала новонароджену дитину в холодильник

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Ізмаїлі 20-річна жінка народила хлопчика, після чого запхала немовля у холодильник. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

За словами горе-матері, побачивши, що немовля не подає ознак життя, вони із чоловіком вирішили сховати тіло малюка в морозильній камері холодильника. А через кілька днів після пологів жінці стало зле, тому вона й звернулася по допомогу до медиків.

“Тіло новонародженого хлопчика відправлено на проведення судово-медичної експертизи, яка покаже причини смерті дитини. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Тривають заходи щодо встановлення причин та обставин події.

Як повідомляв УНН, жінка в Запоріжжі викинула немовля з балкону через ревнощі до співмешканця.

Українські Національні Новини

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