Жінка на Одещині запхала новонароджену дитину в холодильник

За словами горе-матері, побачивши, що немовля не подає ознак життя, вони із чоловіком вирішили сховати тіло малюка в морозильній камері холодильника. А через кілька днів після пологів жінці стало зле, тому вона й звернулася по допомогу до медиків.

“Тіло новонародженого хлопчика відправлено на проведення судово-медичної експертизи, яка покаже причини смерті дитини. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Тривають заходи щодо встановлення причин та обставин події.

Як повідомляв УНН, жінка в Запоріжжі викинула немовля з балкону через ревнощі до співмешканця.