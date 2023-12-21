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Жестоко пытал участников Революции Достоинства: суд вынес приговор экс-беркутовцу

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 17:05  •  7039 просмотра

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Бывший "беркутовец" приговорен к 6 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу с момента его провозглашения.

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Приговорен к 6 годам лишения свободы экс-милиционер батальона "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области, который жестоко пытал участников Революции Достоинства. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Этим приговором суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор Днепровского районного суда Киева. Во время нового апелляционного рассмотрения прокуроры доказали вину бывшего "беркутовца", который является действующим работником полиции, в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Осужденный умышленно совершал насильственные действия в отношении двух участников Революции Достоинства.

Тогда обоих протестующих сбросили с колоннады. Также одного из них, который на тот момент был несовершеннолетним, раздели при температуре воздуха -12°C и ранили в бедро правой ноги ножом. После этого забрызгали перцовой жидкостью и заставили пройти обнаженным через группу правоохранителей, распевая гимн Украины.

Это было сделано, чтобы наказать потерпевших за их участие в акциях протеста, а также с целью запугивания и дискриминации их и других лиц.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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Brutally tortured participants of the Revolution of Dignity: court sentences ex-Berkut member
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